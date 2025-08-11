Kontrolle am Flughafen Stuttgart: Aggressiver Mann stört Kontrolle durch Zoll und verletzt vier Beamte

1 Die Polizei legte dem MAnn Foto: imago/7aktuell

Ein 32-Jähriger hat am Sonntag am Flughafen Stuttgart mehrere Beamte verletzt. Die Zollbeamten wollten die Ehefrau des Mannes kontrollieren, als dieser aggressiv wurde.











﻿ Am Sonntagnachmittag hat ein 32-Jähriger am Flughafen Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) vier Beamte verletzt. Der Mann störte eine Zollkontrolle, bei der seine Ehefrau überprüft werden sollte, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Demnach reagierte der Mann auf die Kontrolle äußerst aggressiv und musste gefesselt werden.Der 32-Jährige wehrte sich heftig gegen die Handschellen und verletzte dabei vier Einsatzkräfte leicht. Die Betroffenen begaben sich im Anschluss in ärztliche Behandlung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.