Konsum im Kreis Esslingen: So viel geben Menschen im Kreis Esslingen für Weihnachtsgeschenke aus

1 In diesem Jahr halten sich die Menschen zurück mit teureren Geschenken. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Die Lust am Geld ausgeben hält sich deutschlandweit in Grenzen. Aber vielleicht ist das beim Einkaufen von Weihnachtsgeschenken anders. Wie sieht es aus im Kreis Esslingen?











Weihnachten ist nicht nur ein Fest der Liebe, sondern auch eines des Geldes. Aber das geht inzwischen bei vielen nicht mehr so locker über die Ladentheke, wenn es um das Einkaufen von Geschenken geht. Das zeigt eine deutschlandweite Studie zum Konsumklima und wird bestätigt von einer Umfrage unserer Zeitung im Kreis Esslingen. Bei der nicht repräsentativen Umfrage, an der knapp 50 Menschen teilnahmen, gaben mehr als 90 Prozent der Befragten an, weniger, viel weniger oder gleich viel auszugeben für Weihnachtsgeschenke als im Vorjahr. Jeder Zweite gab weniger aus, jeder Fünfte sogar „viel weniger“.

Geschenkbudget im Kreis Esslingen: Mehrheit bleibt unter 200 Euro

Die meisten der Befragten – jeder Dritte – gibt bis zu 50 Euro aus für die Geschenke. Weitere 25 Prozent lassen sich die Bescherung zwischen 50 und 200 Euro kosten. Das bedeutet: Nur jede oder jeder Vierte gibt mehr als 200 Euro aus, um anderen durch ein Geschenk eine Freude zu machen. Immerhin 14 Prozent geben mehr als 500 Euro aus.

Interessant ist auch, wo die Geschenke gekauft werden: 35 Prozent der Befragten lassen ihr Geld im Einzelhandel, 65 Prozent dagegen bestellen die Geschenke online.

Verbraucherstimmung in Deutschland bleibt enttäuschend

Dass die Menschen deutschlandweit nicht so richtig in der Stimmung sind, Geld auszugeben, zeigt auch eine Analyse des Nürnberger Instituts für Marktentscheidungen (NIM). Das Institut errechnet regelmäßig das sogenannte GfK Konsumklima. In der jüngsten Veröffentlichung vom 19. Dezember lautet das Fazit: „Am Jahresende zeigt sich die Verbraucherstimmung in Deutschland enttäuschend.“

Es sei eine besondere Sparneigung erkennbar, diese sei um fünf Zähler auf 18,7 Punkte angestiegen. „Bemerkenswert in diesem Monat ist, dass die Sparneigung auf den höchsten Stand seit der Finanz- und Wirtschaftskrise geklettert ist: Im Juni 2008 wurde zuletzt mit 21,4 Punkten ein höherer Wert gemessen. Eine wieder stärkere Verunsicherung durch steigende Inflationsängste sowie die kontroversen Diskussionen um die Zukunft der Rentenversicherung haben sicherlich zu diesem 17-Jahres-Hoch des Sparindikators beigetragen“, wird Rolf Bürkl zitiert, Chef des Konsumklimas beim NIM.

Esslinger Weihnachtsmarkt: Umsatzbringer oder Enttäuschung?

Der Weihnachtsmarkt in Esslingen hilft auch dem Einzelhandel – wenn auch manchen Händlern mehr, anderen weniger. Foto: Roberto Bulgrin

Selbst Veranstaltungen wie der Esslinger Weihnachtsmarkt, der rund eine Million Besucher anzieht, nutzt nicht allen Einzelhändlern in der Altstadt. So sagt die Inhaberin der Boutique „Paulette“ Andrea Menze, der Weihnachtsmarkt sei in der Regel kein großer Umsatzbringer, obwohl sie mit ihrem Geschäft am Postmichelbrunnen mitten im Geschehen ist. In unmittelbarer Nachbarschaft führt Andreas Walter das Spielwarengeschäfts Heiges. Er meint: „Der Weihnachtsmarkt ist immanent wichtig für uns.“

Laut Michael Metzler, Geschäftsführer des Esslinger Stadtmarketings, bindet der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt jedes Jahr rund 50 Millionen Euro Kaufkraft an den Standort Innenstadt. Rund zwei Drittel der Besuchenden würden den Besuch auf dem Markt mit einem Einkauf im stationären Handel der Altstadt oder einem Besuch in der lokalen Gastronomie verbinden. Vermutlich wird beim Bummel dann auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk gekauft worden sein.