Konstanz: Mutmaßliche Bedrohung an Schule - Polizei im Großeinsatz

Mutmaßliche Bedrohung an Schule - Polizei im Großeinsatz

1 In einer Schule in Konstanz kam es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei wegen einer Bedrohungslage (Symbolfoto). Foto: imago/Westend61/imago stock&people

Kaum sind die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen rückt die Polizei an: Eine Bedrohungslage wird vermutet.











Großeinsatz der Polizei wegen einer Bedrohungslage an einer Schule in Konstanz: Ein 16 Jahre alter Schüler machte vor seinen Mitschülern am Mittwoch gewalttätige Äußerungen. Das erfuhr die Schulleitung und alarmierte die Polizei, wie die Polizei mitteilte.

Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler wurde das Gebäude am Donnerstag großräumig abgesperrt. Während der mit zahlreichen Einsatzkräften geführten Ermittlungen wurde der 16-Jährige, der nicht zur Schule gekommen war, schließlich durch Beamte der Kantonspolizei Thurgau an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Schüler sei nun auf dem Polizeirevier und werde dort befragt.

Auf der Plattform X schrieb die Polizei: „Es bestand keine Gefahr. Die Ermittlungen zur eingegangenen Bedrohung dauern weiterhin an.“