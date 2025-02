Konstanz: Messerangriff - drei junge Männer werden schwer verletzt

1 Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Nach einem Abend in einer Bar in der Konstanzer Innenstadt will eine Gruppe junger Menschen wohl nach Hause. Dann treffen sie auf zwei Unbekannte.











Link kopiert

Dei junge Männer sind in Konstanz bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die 17, 18 und 19 Jahre alten Jugendlichen und Männer in der Nacht zum Sonntag mit drei Mädchen in der Fußgängerzone unterwegs. Einer Sprecherin zufolge war die Gruppe in einer Bar gewesen und gegen 2.30 Uhr vermutlich auf dem Heimweg, als zwei unbekannte Männer von hinten an sie herantrat und die Mädchen beleidigten.

Ein Unbekannter zieht Messer

Ein verbaler Streit und eine körperliche Auseinandersetzung folgten. In deren Zuge habe einer der Täter ein Messer gezogen und die drei jungen Männer damit verletzt, sagte ein Polizeisprecher. „Den 19-Jährigen hat er im Halsbereich getroffen, weswegen der wenig später im Krankenhaus notoperiert werden musste.“ Rettungswagen brachten die drei Verletzten in Krankenhäuser. Alle drei seien außer Lebensgefahr.

Eines der Mädchen bekam laut Polizei einen Schlag gegen den Kopf, die anderen beiden blieben unverletzt. „Über die genaue Beschaffenheit des Messers wissen wir derzeit leider noch nichts“, sagte ein Polizeisprecher.

Fahndung bisher erfolglos

Die Angreifer seien geflüchtet, eine sofortige Fahndung sei erfolglos geblieben, sagte die Polizeisprecherin. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar. Nach derzeitigem Stand hätten sich Opfer und Angreifer nicht gekannt. „Es gab keine Vorgeschichte“, sagte die Sprecherin. Einen politischen Hintergrund schließt die Polizei aus.