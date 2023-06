Das 1:0 im Eiltempo – nur ein Spieler traf in der Relegation noch früher

16 Nach weniger als einer Minute brachte Konstantinos Mavropanos den VfB Stuttgart gegen den Zweitligisten per Kopf in Führung. Foto: Baumann/Julia Rahn

Schnell, schneller, Konstantinos Mavropanos? Nicht ganz. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart ließ sein Team gegen den Hamburger SV zwar schon nach 45 Sekunden jubeln, die Bestmarke aus dem Jahr 2012 besteht aber weiterhin.















Der VfB Stuttgart hat sich am Donnerstagabend im Hinspiel der Relegation gegen den Hamburger SV eine sehr gute Ausgangslage erspielt. Mit einem 3:0-Vorsprung starten die Weiß-Roten am Montag (20.45 Uhr/Liveticker) in das Rückspiel im Volksparkstadion.