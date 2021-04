7 Der Fotograf Konrad Gaag sammelt seit Jahren Impressionen vom Karneval in Venedig – wegen Corona muss seine Ausstellung warten. Foto: Konrad Gaag

Wenn der Esslinger Fotograf Konrad Gaag mit seiner Kamera auf die Pirsch geht, bringt er reizvolle Impressionen mit nach Hause. Set mehr als 20 Jahren gehört Venedig zu seinen liebsten Reisezielen. Vor allem der Karneval in der Lagunenstadt hat es ihm angetan. Gerne würde er Bilder der kunstvollen Masken und Kostüme in einer Ausstellung zeigen, doch in Zeiten von Corona muss er sich gedulden.

Esslingen - Jeder hat irgendwo auf der Welt seine Sehnsuchtsorte, an die es ihn immer wieder zurückzieht – am liebsten leibhaftig, zumindest aber in Gedanken. Der Esslinger Fotokünstler Konrad Gaag hat auf seinen Reisen schon so manchen Sehnsuchtsort auserkoren. Einer liegt ihm besonders am Herzen: Venedig. Gaag erinnert sich noch gut daran, wie er die Lagunenstadt vor mehr als zwei Jahrzehnten für sich entdeckt hat: „Als ich zum ersten Mal den Canale Grande gesehen habe, war ich überwältigt. Diesen Eindruck werde ich nie vergessen.“ Seither zieht es Konrad Gaag und seine Frau Renate immer wieder dorthin – am liebsten zum venezianischen Karneval. Dort lässt sich der versierte Fotograf von der Farbenpracht und der Kreativität der kunstvollen Masken und Kostüme immer wieder aufs Neue verzaubern. Und er hat schon unzählige Porträts der unterschiedlichsten Maskenträger mit seiner Kamera festgehalten.