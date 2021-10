1 Der Protoyp des Stuttgarter Rechtecks in der Schlossstraße – noch fehlt es an Nachfolgern. Foto: Ju/Rettig

Das Ringen zwischen Verkehrsteilnehmern, Anwohnern und Gewerbetreibenden um ihren Platz im öffentlichen Raum ist heftig wie nie zuvor. Welche Rolle können da Miniflächen mit Multifunktion spielen?















Link kopiert

Stuttgart - Alle wollen in Stuttgart zurzeit etwas vom Straßenraum und vom Gehweg abbekommen: Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Gewerbetreibende. Veronika Kienzle, Bezirksvorsteherin in Stuttgart-Mitte, sagt sogar: „Es gibt im öffentlichen Raum in der Stadt so großen Nutzungsdruck wie niemals zuvor.“ Und die „Stuttgarter Rechtecke“ sind so etwas wie Symbole der diversen Nutzungsinteressen – und des Versuches, die Nutzungen zu versöhnen. Die Initiative Fuss e. V., eine Lobby der Fußgänger, fordert nun ihren konsequenten Ausbau.