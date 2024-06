Konjunkturbericht der IHK im Kreis Esslingen: Die Industrie schwächelt

1 Mehr als jeder dritte Industriebetrieb im Kreis erwartet laut einer IHK-Umfrage schlechtere Geschäfte. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die deutschlandweit schwache Konjunktur macht sich weiterhin auch im Kreis Esslingen bemerkbar. Besonders das einstige Zugpferd Industrie schwächelt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) sieht den Ball bei der Politik.











Link kopiert

Die Wirtschaft im Kreis Esslingen kommt nicht in Schwung. Diesen Schluss zieht die Industrie- und Handelskammer Esslingen-Nürtingen (IHK) aus ihrer jüngsten Konjunkturumfrage, an der 141 Mitgliedsbetriebe im Landkreis teilgenommen haben. In Summe bleiben Geschäftslage als auch -erwartungen bei den Betrieben auf ähnlichem Niveau wie zu Jahresbeginn. Doch in der Industrie gehen die Werte drastisch nach unten. Nach Einschätzung der IHK gibt es in der industriegeprägten Region keinen Aufschwung, bis sich im produzierenden Gewerbe etwas tut. Handlungsbedarf sieht die Kammer bei der Politik.