Konjunktur im Kreis Esslingen: Die Wirtschaftsflaute trifft auch Menschen mit Behinderung

1 Eine Aufgabe in den Betriebsräumen der WEK ist die Verpackung und Etikettierung von Bauteilen. Foto: Werkstätten Esslingen Kirchheim

Die Flaute in der Industrie wirkt sich zunehmend auf andere Wirtschaftsbereiche im Kreis Esslingen aus. Das stellen nicht nur industrienahe Dienstleister wie Unternehmensberater fest, sondern auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung.











Sie fräsen Metall, montieren Bauteile, schneiden Kabel auf die richtige Länge zu und tun vieles mehr im Auftrag regionaler Industrieunternehmen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen der Werkstätten Esslingen-Kirchheim (WEK). Doch statt an der Werkbank zu stehen, nehmen sie seit ein paar Wochen immer häufiger an diversen Bildungsangeboten teil. „Seit September verzeichnen wir Auftragsrückgänge um 30 Prozent“, sagt Volker Ditzinger, der Geschäftsführer des Sozialfirmenverbundes, der etwa 500 Personen mit Handicap beschäftigt. Die Rückmeldungen anderer Träger im Kreis Esslingen seien ähnlich. Die Flaute im produzierenden Gewerbe, sie macht sich nun auch in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung bemerkbar.