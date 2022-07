1 Unterschiedliche Ansichten: Die Projektbeteiligten sind sich nicht einig, wie der gefährdete Kiebitz geschützt und gefördert werden soll. Foto: Stefanie Schlecht

Die Gemeinde Gärtringen stellt ihr Kiebitzprojekt in Rohrau als Erfolgsmodell in Sachen Naturschutz vor. In der Nachbargemeinde Nufringen, wo die bedrohte Vogelart ebenfalls brütet, wirft der NABU dem Landratsamt vor, das Projekt sträflich zu vernachlässigen.















Es menschelt bei den Tierschützern in und um ein Kiebitzprojekt in Nufringen. Die dortige NABU-Ortsgruppe äußert scharfe Kritik an der Verwaltung – genauer gesagt an der Unteren Naturschutzbehörde im Böblinger Landratsamt. Das Thema ist komplex, aber je tiefer man in die Materie vordringt, desto mehr verstärkt sich der Eindruck, dass hier vereinzelte übereifrige Tierschützer selbst das Problem sein könnten.