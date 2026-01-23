1 Die USA beobachten die Geschehnisse im Iran genau - sagt US-Präsident Donald Trump. Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Schon in der vergangenen Woche wurde publik, dass die USA angesichts der Spannungen mit Iran Militär nach Nahost verlegen. Nun äußert sich auch Trump dazu.











Washington - US-Präsident Donald Trump schließt ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran weiterhin nicht aus. "Wir haben eine riesige Flotte, die in diese Richtung unterwegs ist", sagte der Republikaner vor Journalisten auf dem Rückweg aus Davos nach Washington. "Und vielleicht müssen wir sie nicht einsetzen, wir werden sehen", fügte er hinzu. Viele Schiffe befänden sich nur für den Fall der Fälle auf dem Weg in die Region. "Ich würde es vorziehen, wenn nichts passiert, aber wir beobachten sie sehr genau", sagte Trump über den Iran.

Bereits Ende der vergangenen Woche hatten US-Medien berichtet, dass der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und Begleitschiffe auf dem Weg vom Südchinesischen Meer in die Region seien. Der von einem Atomreaktor angetriebene Flugzeugträger transportiert normalerweise mehrere Tausend Soldaten sowie Dutzende Kampfflugzeuge und wird von Zerstörern der Marine begleitet.

Der Iran hatte die jüngste Protestwelle mit aller Härte niedergeschlagen - Aktivisten zufolge wurden Tausende Demonstranten getötet. Trump reagierte darauf wiederholt mit Drohungen, was die Sorge vor einer militärischen Eskalation in der Region schürte. Jüngst sprach sich der US-Präsident auch für einen Regierungswechsel im Iran aus, nachdem ihn der oberste Führer der Islamischen Republik als "Verbrecher" bezeichnet hatte.