Konflikte in Baden-Württemberg: Jeder Zweite hat sich schon mal mit Nachbarn gestritten – die häufigsten Gründe

Jeder Zweite hat sich schon mal mit Nachbarn gestritten – die häufigsten Gründe

1 Die Hecke, die Nachbarskinder, der Lärm oder das Parken: Es gibt viele Gründe für Streit zwischen Nachbarn. Foto: Imago

Mehr als jeder zweite Mensch in Baden-Württemberg hat sich schon mit einem Nachbarn gestritten. Was laut der Allianz Direct Versicherung die häufigsten Gründe sind.











Hand aufs Herz: Haben Sie sich schon mal mit einem ihrer Nachbarn gestritten? Etwa weil dieser am Sonntagmorgen seinen Rasen gemäht hat oder Ihnen Ihren Lieblingsparkplatz vor der Nase weggeschnappt hat? Falls ja, sind Sie nicht allein – im Gegenteil, Sie sind sogar Teil der Mehrheit.

Das geht aus einer Studie der Allianz Direct Versicherung hervor. Für diese wurden bundesweit 1500 Menschen gefragt, ob und warum sie schon mal in einem Nachbarschaftsstreit waren. Das Ergebnis: Mit rund 54 Prozent haben sich mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland bereits mindestens einmal mit einem ihrer Nachbarn gestritten. In Baden-Württemberg sind es laut der Studie 55,5 Prozent. Damit rangiert der Südwesten im bundesweiten Vergleich auf Platz sieben. Auf Platz 1 liegt der Stadtstaat Bremen (rund 71 Prozent), den letzten Platz belegt das Saarland (rund 29 Prozent).

Auffällig ist, dass die Zahl der Menschen, die angaben, in einem Nachbarschaftsstreit gewesen zu sein, mit dem Alter immer weniger wird – obwohl sich die Wahrscheinlichkeit gemäß der zunehmenden Lebensdauer eigentlich erhöht. Frauen geraten laut der Studie etwas häufiger in Streit mit ihren Nachbarn als Männer.

Lärm häufigster Grund für Streit mit Nachbarn

Doch was sind die häufigsten Auslöser für Streitigkeiten zwischen Nachbarn im Südwesten? Als mit großem Abstand häufigsten Grund nennen die Befragten Lärm – wer in einer Wohnung wohnt, den wird dies wenig überraschen. Es wundert deshalb auch nicht, dass Kinder und Haustiere unter den häufigsten Auslösern auftauchen.

Junge Familien sind ob ihrer Lautstärke nicht überall gern gesehene Nachbarn. Foto: IMAGO/Westend61

Hausbesitzer sind in der Regel weniger von Ruhestörungen betroffen als Bewohner einer Wohnung – was jedoch nicht heißt, dass ihnen die Nachbarn keine Kopfschmerzen bereiten. Hier lösen etwa überwachsene Bäume und Hecken sowie Grundstücksgrenzen und Zäune Konflikte in der Nachbarschaft aus. Reichlich Streitpotenzial bietet auch das Parken – gerade dort, wo es wenig Parkmöglichkeiten und keine zugewiesenen Parkplätze gibt, wie in Stuttgart.

Auch mit der Renovierung seiner Wohnung macht man sich in der Nachbarschaft wie zu erwarten keine Freunde – wobei ausbleibende Reparaturen oder ungepflegte Gärten auch nicht gern gesehen sind. Einige Befragte bemängeln zudem fehlende Privatsphäre und fühlen sich teils sogar von ihren Nachbarn bespitzelt, was nicht selten in einer Konfrontation mündet.