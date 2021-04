1 Das Technische Hilfswerk will ein größeres Trainingscenter bauen und Neuhausen möglicherweise verlassen. Foto: Ines Rudel

Im Gemeinderat Neuhausen ist keine Entspannung in Sicht. Gemeinderäte kritisierten erneut die Informationspolitik von Bürgermeister Ingo Hacker. Das THW sucht dringend neue Flächen.

Neuhausen - Nach monatelanger Pause stand der Punkt „Verschiedenes“ wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats in Neuhausen. In der jüngsten Sitzung in der Egelseehalle gaben zwei Kommunalpolitiker Erklärungen ab, die wichtige Themen in Neuhausen betreffen. Tanja Verch (Initiative Grüne Liste) ärgerte sich darüber, dass die Gemeinderäte erst über eine Kurzinformation im Amtsblatt der Gemeinde erfahren haben, dass der CAP-Markt in der Ortsmitte nun erst im Juli öffnet und nicht, wie zunächst geplant, bereits im Mai. Roman Krieger (SPD) mahnte an, dass der interfraktionelle Antrag von Freien Wählern, IGL und SPD zum Technischen Hilfswerk (THW) noch nicht auf der Tagesordnung der März-Sitzung stand.