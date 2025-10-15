Konflikt mit der BG Bau: Fertighausbauer lassen Klagewelle rollen

1 Die vorgefertigten Fertighausteile sind auf der Baustelle schnell zusammengesetzt – damit sind auch die Unfallrisiken geringer als beim klassischen Hausbau, meinen die Unternehmen. Foto: dpa-tmn

70 Fertigbau-Unternehmen stehen im Clinch um radikal erhöhte Unfallversicherungsbeiträge mit der Berufsgenossenschaft Bau. Unterstützung erhalten sie von prominenter Stelle.











Die Fertigbauunternehmen sehen sich voll im Sog der Wohnungsbaumisere – da bringt sie ein Großkonflikt mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) umso mehr auf die Palme. Weil sich industrielle Fertigbau- und Holzbauunternehmen gegen hohe Beitragssteigerungen wehren, rollt eine Klagewelle durch die Republik. Der BG Bau wird vorgeworfen, in der Baukrise gerade die Unternehmen auszubremsen, die schnell und kostengünstiger Wohnraum schaffen können.