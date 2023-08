1 Atempause vor der Angst: Pavel Yarmizin und Vicktoria Yusenko aus der Hauptstadt Kiew waren zu Gast in Esslingen. Foto: Ines Rudel

Zwischen Angst und Alltag, Not und Normalität, Gewalt und gewohntem Leben: Zwei junge Leute aus Kiew kamen für ein paar Tage nach Esslingen und berichteten von ihrem Umgang mit dem Krieg und ihrer Haltung zu den russischen Aggressoren.















Das Leben geht weiter. Irgendwie – im Zeichen des Krieges und mit der Hoffnung auf Frieden. Es sei schwer, die russischen Angreifer nicht zu hassen und ihnen zu verzeihen, sagt Vicktoria Yusenko. Die 20-Jährige lebt in Kiew, doch für einige Tage besuchte sie eine Jugendkonferenz in Esslingen. Eingeladen waren junge Erwachsene aus der Ukraine und geflüchtete Ukrainer, die nun in Europa leben. Etwa 200 Teilnehmende kamen zum Austausch, zu Gesprächen, zu Begegnungen zusammen. Gastgeber war der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in der Kiesstraße.