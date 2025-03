Komponist aus Esslingen: Konstantinos Kalogeropoulos: „Ecken und Kanten machen ein Stück liebenswert“

1 Gegen die Bezeichnung „musikalischer Tausendsassa“ hat der Esslinger Pianist, Dirigent, Komponist, Klavierlehrer und Chorleiter Konstantinos Kalogeropoulos nichts einzuwenden. Foto: /Gaby Weiß

Der Esslinger Pianist und Komponist Konstantinos Kalogeropoulos sieht als aufmerksamer Beobachter der Musical-Szene die Entwicklung hin zu immer bombastischeren Produktionen kritisch. Er präsentiert nun an der Esslinger WLB ein Kammer-Musical und eine Gala-Show mit Rock-, Pop- und Musical-Hits.











Das Musical erobert sämtliche Bühnen: Sei es am New Yorker Broadway oder im Londoner West End, in Musical- und Stadttheatern oder bei Amateur-Produktionen in Vereinen und an Schulen. Das populäre Musiktheater begeistert mit einer Mischung aus Gesang und Musik, Tanz und Schauspiel das Publikum. Einer, der sich mit Haut und Haaren dem Musical verschrieben hat, ist der Esslinger Pianist, Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler Konstantinos Kalogeropoulos, der die Entwicklung der Sparte sehr genau beobachtet. Und der nun an der Württembergischen Landesbühne (WLB) in Esslingen ein Kammer-Musical und eine Gala-Show mit Rock-, Pop- und Musical-Hits präsentiert.