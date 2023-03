1 Zweifelhafte Darbietung: Peter Lewys Preston, Marius Hubel, Stefanie Klimkait, Amelie Sturm, Antje Rietz, Maja Müller (von links) in „Glorious!“ Foto: Tobias Metz Fotografie

Florence Foster Jenkins ist als „Königin der Dissonanzen“ in die Geschichte eingegangen. Das Stück „Glorious!“ erzählt nun in der Komödie im Marquardt, wie es dazu kam.















Es ist kein Verbrechen, schlecht zu singen. Aber mutig, es vor zahlendem Publikum zu tun. Die Amerikanerin Florence Foster Jenkins füllte als Hobby-Sopranistin 1944 sogar die Carnegie Hall in New York und ist mit ihrem für sie ungesund ausgeprägten Selbstbewusstsein als „Königin der Dissonanzen“ sowohl in die Geschichte als auch in die Popkultur eingegangen. Während ihr Publikum sehr wohl hörte, dass Foster Jenkins Töne weder treffen noch halten konnte, hielt sich die Sängerin selbst für ein Ausnahmetalent.