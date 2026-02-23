Kommunikationschef beim VfB: Tobias Kaufmann kehrt nach Stuttgart zurück

1 Alter Bekannter: Tobias Kaufmann kehrt von der Deutschen Fußball Liga zum VfB zurück Foto: Baumann

Personalwechsel auf der Kommunikationsebene beim VfB Stuttgart: Tobias Kaufmann (49) kehrt von der Deutschen Fußball Liga (DFL) zum VfB zurück. Er ersetzt ab Sommer Holger Boyne (54), der den Verein auf eigenen Wunsch verlässt, ihm aber weiter beratend zur Seite stehen will.

Kaufmann soll Medienabteilung weiter ausbauen

Kaufmann war bereits von 2021 bis 2023 beim VfB als Kommunikationsdirektor tätig, ehe er in selber Funktion zur DFL wechselte. Nun die Rückkehr. Der Kölner soll zusätzlich zur Verantwortung für die interne und externe Kommunikation den Aufbau einer eigenen VfB-Medienproduktionseinheit übernehmen und diese dann leiten, wie der VfB am Montag mitteilte. „Unsere ehrgeizigen Ziele im Bereich Kommunikation und Medien sollen perspektivisch über eine klassische Medienabteilung deutlich hinausführen“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle. Kaufmann soll seinen Job am 1. Juli antreten.

Gleichzeitig scheidet Holger Boyne als Kommunikationsdirektor aus. Boyne will nach 20 Jahren im Geschäft (u.a. VfB und Eintracht Frankfurt) „beruflich und privat neue Wege gehen“, wie es heißt. Der 54-Jährige war erst 2024 nach seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt zum VfB zurückgekehrt. Boyne will dem Verein in einer „beratenden Rolle“ erhalten bleiben. Er hat in den vergangenen Jahren einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, die Pressestelle des VfB hin zu einer modernen Kommunikationsabteilung auszubauen.

Kaufmanns Job bei der DFL wird derweil Sascha Fligge (48) übernehmen, lange Jahre Kommunikationschef bei Borussia Dortmund.