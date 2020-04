1 Ein Hinweisschild erklärt die Abläufe im Bürgeramt: In vielen Kommunen im Land kommt die Digitalisierung der Verwaltung nur mühsam voran. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Das Online-Portal, das den Kommunen im Südwesten vom Ministerium für Inneres und Digitalisierung zur Verfügung gestellt wird, bietet erst wenige Dienste an. Bund und Länder haben sich zu deutlich mehr verpflichtet.

Stuttgart - In Zeiten, in denen viele Kommunen und Landratsämter über Wochen gar nicht für Publikumsverkehr geöffnet hatten und nun vereinzelt wieder Termine vergeben, wird klar: Behördengänge bleiben niemandem erspart, und wie gut wäre es, wenn man so manches schon von zu Hause aus erledigen könnte. Genau dazu haben sich Bund und Länder 2017 verpflichtet. Das Online-Zugangsgesetz (OZG) schreibt vor, dass Verwaltungsleistungen, wie einen Personalausweis beantragen, bis Ende 2022 übers Internet möglich sein müssen.