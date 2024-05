Kommunalwahlen im Kreis Esslingen: Wählervereinigungen vielfach im Rennen

1 Die Plakatierung zur Wahl ist in vollem Gange. Foto: Roberto Bulgrin

Kommunalwahl 2024 im Kreis Esslingen: Gruppierungen, die nicht parteigebunden sind, drängen erneut in die Gemeinderäte. Auch Parteien sind gut vertreten. Was ist vergleichbar mit den Wahlen 2019, was ist anders?











In weniger als vier Wochen wird gewählt: Am 9. Juni stimmen die Wählerinnen und Wähler unter anderem über die Gemeinderäte in den 44 Städten und Kommunen des Kreises Esslingen und den Kreistag ab. Hunderte von Kandidatinnen und Kandidaten haben sich bereit erklärt, diese politischen Ehrenämter im Falle einer Wahl anzunehmen. Sie stehen auf den Listen der Parteien und Wählervereinigungen. Im Vergleich zur Kommunalwahl 2019 hat sich in vielen Orten nur wenig an diesen Listen verändert, aber einiges schon: Hier und da kommt eine dazu, woanders fällt eine weg. Das sagt allerdings noch nichts aus über die künftigen Zusammensetzungen – hier wird es mancherorts Veränderungen geben, die geeignet sind, die bisherige Gemeinde- oder Stadtpolitik zu verändern. Esslingen ist so eine Stadt, wo Wahlbeobachter sich vorstellen können, dass es bei verschiedenen Themen künftig mehr Dissonanzen geben könnte im Gemeinderat als in den vergangenen zwei, drei Jahren.