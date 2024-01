Kommunalwahlen: AfD erwägt Kandidatur auf den Fildern

1 Demokratische Parteien und Wählervereinigungen der Filder hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung. Foto: Norbert J. Leven

Der AfD-Ortsverband Filder spielt mit dem Gedanken, bei den Kommunalwahlen auf den Fildern anzutreten. Was könnte das für die Stadtpolitik bedeuten?











Bundesweit wird gegen rechts und für die Demokratie demonstriert. Die Kritik an der AfD wächst, die Rufe nach einem Verbot werden lauter. Gleichzeitig strebt der AfD-Ortsverband Filder an, auf den Fildern künftig in der Kommunalpolitik mitzumischen. Bisher ist diese Partei dort nicht in den kommunalpolitischen Gremien vertreten. Der Verband fühlt sich für die Kommunen Aichtal, Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt zuständig, hat seit vergangenen Oktober einen neuen, „jungen und tatkräftigen“ Vorstand, wie er kürzlich in einem örtlichen Amtsblatt verkündet hat. Dort hat die Partei auch angekündigt, an den Kommunalwahlen teilnehmen zu wollen, „um auch auf lokalpolitischer Ebene positive Veränderungen zu bewirken“. Allerdings: Näher dazu äußern will sich der Vorstand des AfD-Ortsverbandes im Moment offenbar nicht. Er war trotz mehrfacher Anfragen für eine Stellungnahme nicht erreichbar.