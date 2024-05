Kommunalwahl in Leinfelden-Echterdingen: Was die Listen für ihre Stadt erreichen wollen

Was die Listen für ihre Stadt erreichen wollen

Kommunalwahl in Leinfelden-Echterdingen

1 Viele Familien in Leinfelden-Echterdinge warten auf einen Kitaplatz. Gut, wenn die Großeltern einspringen können. Foto: picture alliance / dpa-tmn/Christin Klose

Wie stehen die Parteien und Wählervereinigungen in Leinfelden-Echterdingen zur Kinderbetreuung, welche anderen Themen versprechen sie in den kommenden Jahren anzugehen? Ein Überblick vor der Kommunalwahl.











Die Situation der Kinderbetreuung treibt viele Menschen in Leinfelden-Echterdingen um. Immer mehr Ganztageskitas haben ihre Öffnungszeiten reduziert, viele Familien warten auf einen Kitaplatz. Im Vorklapp der Kommunalwahlen am 9. Juni hat die Elterngruppe rund um Robert Weißgraeber den Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn gefühlt und sie gebeten, zur Situation der Kinderbetreuung Stellung zu beziehen. Ihr Fazit fällt für fünf der sieben Listen nicht rosig aus: Die Christdemokraten und FDP schneiden nicht gut ab, die Liste Engagierte Bürger und die Partei Demokratie in Bewegung bekommen keine guten Noten, bei den Freien Wählern können nur eine Kandidatin und ein Kandidat punkten.