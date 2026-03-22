Kommunalwahl in Frankreich: Sozialisten siegen in der zweiten Runde – Paris und Marseille bleiben links

Sozialisten siegen in der zweiten Runde – Paris und Marseille bleiben links

1 In Frankreich fand am Sonntag die zweite Runde der Kommunalwahl statt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency/IMAGO/Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed

In den beiden größten Städten Frankreichs setzen sich in der zweiten Runde der Kommunalwahl am Sonntag Kandidaten der Linken durch. Das sind die Gewinner.











Link kopiert

Paris und Marseille bleiben links: In den beiden größten Städten Frankreichs setzten sich in der zweiten Runde der Kommunalwahl am Sonntag Kandidaten der Linken durch. In Paris lag der Sozialist Emmanuel Grégoire nach Hochrechnungen deutlich vor der konservativen Ex-Kulturministerin Rachida Dati.

In Marseille setzte sich der sozialistische Amtsinhaber Benoît Payan gegen den rechtspopulistischen Kandidaten Franck Allisio durch, mit dem er in den Umfragen zeitweise gleichauf gelegen hatte.