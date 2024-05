Kommunalwahl im Kreis Esslingen: Zwei Menschen erzählen, warum sie für den Gemeinderat kandidieren

1 Annette Silberhorn-Hemminger ist Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler in Esslingen, Nicolai Boldt ist der jüngste Stadtrat in Wernau. Foto: Roberto Bulgrin

Die ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat ist zeitaufwendig und nicht immer einfach. Dennoch kandidieren zahlreiche Menschen bei der Kommunalwahl im Juni. Wir haben mit zweien von ihnen darüber gesprochen, was sie dazu motiviert.











Link kopiert

Die Kommunalwahl am 9. Juni rückt näher. Die erfahrene Esslinger Stadträtin Annette Silberhorn-Hemminger und Nicolai Boldt, jüngster Stadtrat in Wernau, kandidieren für den Gemeinderat. Im Interview erzählen sie, warum sie für die Kommunalpolitik brennen, was sie stört und warum sie dennoch antreten.