Kommunalwahl im Kreis Esslingen: Warum Wählervereinigungen etablierten Parteien Konkurrenz machen

1 Am Sonntag stehen viele Kandidaten verschiedener Listen zur Wahl. Foto: Roberto Bulgrin

Der Landestrend zu mehr lokalen Listen bei Kommunalwahlen ist auch im Kreis Esslingen zu spüren. Vor allem in manch kleineren Kommunen treten gleich mehrere Wählervereinigungen und teils nur ein oder zwei etablierte Parteien an.











Es sind nur noch wenige Tage bis zur Kommunalwahl am 9. Juni. Am Sonntag stehen im Kreis Esslingen zahlreiche Kandidaten zur Wahl, denen die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen geben können. Neben den etablierten Parteien treten auch viele unabhängige Listen an. Allein in Esslingen werben insgesamt elf Listen um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Das entspricht einem Trend: Laut Experten der Universität Stuttgart wächst die Zahl an Wählervereinigungen im Land seit Jahren – ebenso wie die Stimmenanteile, die sie bei Kommunalwahlen auf sich vereinen können.