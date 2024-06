Kommunalwahl im Kreis Esslingen: Erste Ergebnisse der Gemeinderatswahlen liegen vor

1 In einigen Gemeinden im Kreis Esslingen wurden die Stimmzettel am Montag ausgezählt. Foto: Ines Rudel

In etlichen Kommunen im Landkreis Esslingen sind die Stimmen der Gemeinderatswahl bereits ausgezählt. Ein erster Überblick.











Die meisten Kommunen haben die Ergebnisse zur Gemeinderatswahl übermittelt – so wurde im Kreis gewählt.

Aichtal Die FUW (Freie Unabhängige Wählervereinigung) erhielt 28,4 Prozent der Stimmen, gefolgt von der CDU/Bürgerliste Aichtal (BLA) mit 22,5 Prozent, die FDP erhielt 18,4 Prozent, die Grünen 17,5 und die SPD/Unabhängige Liste (UL) 13,2 Prozent.

Aichwald In der Schurwaldgemeinde war Montagmittag ausgezählt: Die CDU erhielt 40,2 Prozent der Stimmen, die Freien Wähler 31,4 Prozent, die SPD 15,6 Prozent und die Grünen 12,9 Prozent.

Altbach Die UWV (Unabhängige Wählervereinigung Altbach) erhielt 41 Prozent die CDU 33,4 Prozent, die SPD 25,6 Prozent.

Deizisau An die CDU gingen 36,6 Prozent der Stimmen, die FWG (Freie Wählergemeinschaft) erhielt 36 Prozent, die LED (Liste engagierter Deizisauer) erhielt 18,4 Prozent, die FSL (Freie Soziale Liste) 9 Prozent.

Denkendorf 44,3 Prozent der Stimmen erhielt die FWV (Freie Wählervereinigung Denkendorf), die CDU 30,6 Prozent, die Grünen 13,4 Prozent, die SPD 11,8 Prozent.

Filderstadt 35 Prozent der Wähler stimmten für die Freien Wähler. Die CDU erhielt 25,7 Prozent, die Grünen 18,2 Prozent, die SPD 13,1 Prozent und die FDP 8 Prozent.

Hochdorf Die meisten Stimmern erhielten mit 25,2 Prozent die Freien Wähler, die CDU kam auf 23,4 Prozent, die SPD auf 21,9 Prozent, die Mitte auf 15,7 Prozent, die Grünen auf 14 Prozent.

Köngen Die FWV (Freie Wählervereinigung Köngen) erhält 38,6 Prozent der Stimmen, die CDU 33,1 Prozent, die SPD 16,2 Prozent, die Grünen 12,1 Prozent.

Leinfelden-Echterdingen 23,1 Prozent der Stimmen gingen an die Freien Wähler, die CDU erhielt 22,5 Prozent, die Grünen 21,2 Prozent, die SPD 12,4 Prozent, die FDP 9,6 Prozent, die Liste Engagierte Bürger 8 Prozent und die DiB (Demokratie in Bewegung) 3,1 Prozent.

Lichtenwald Für die Bürgerliste (LBL) stimmten 47,4 Prozent der Wähler, die CDU erhielt 36,2 Prozent der Stimmen, die Grünen 11,1 Prozent, die FUW (Freien unabhängigen Wähler) 5,26 Prozent.

Neidlingen Schon am Sonntagabend lag das Ergebnis vor: 50,5 Prozent der Stimmen gingen an die WuB (Wählervereinigung unabhängiger Bürger) und 49,5 Prozent an die NWV (Neidlinger Wählervereinigung).

Nürtingen Die CDU erhält 26,4 Prozent, die NL/G (Nürtinger Liste/Grüne) 19,2 Prozent, die Freien Wähler 20,6 Prozent, die NT14 13,5 Prozent, die SPD 13,2 Prozent und die FDP 7,1 Prozent.

Neuhausen 37,5 Prozent der Wähler stimmten für die Freien Wähler, die CDU erhielt 26,1 Prozent, die IGL (Initiative Grüne Liste) 16,2 Prozent, die SPD 15 Prozent und die FDP 5,3 Prozent.

Ostfildern Die Freien Wähler Ostfildern erhielten 34 Prozent der Stimmen, die CDU 25,4 Prozent, die Grünen 17,4 Prozent, die SPD 13,5 Prozent, die FDP 5,5 Prozent und die Linke 4,3 Prozent.

Plochingen Die CDU/Wahlgemeinschaft Plochingen erhält 33,6 Prozent der Stimmen, die SPD 23,3 Prozent, die OGL (Offene Grüne Liste) 13,5 Prozent, die ULP (Unabhängige Liste Plochingen) 14,9 Prozent und die Bürgerliste Plochingen 14,8 Prozent.

Wendlingen Die CDU erhielt 36,8 Prozent der Stimmen, die FWV (Freie Wählervereinigung Wendlingen) 27,6 Prozent, die Grünen 19,6 Prozent und die SPD 16,1 Prozent der Stimmen.

Wernau Die WBL (Wernauer Bürgerliste) erhielt 27,4 Prozent der Stimmen, 19,3 Prozent gingen an die FWV (Freie Wählervereinigung Wernau), 19,4 Prozent an die CDU, 14,7 Prozent an die Jungen Bürger, 10,8 Prozent an die SPD, 8,5 Prozent an die Grünen.