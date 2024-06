Kommunalwahl im Kreis Esslingen: CDU legt in den Großen Kreisstädten zu

1 In Kirchheim ist die AfD in den Gemeinderat eingezogen. Foto: Horst Rudel

In den Großen Kreisstädten im Kreis Esslingen spiegelt sich der Trend der Europawahlen im Bund wider. Die CDU gewinnt bei der Kommunalwahl Stimmen. Die AfD zieht in einen Gemeinderat ein. Die Grünen verlieren in vielen Orten Anteile. Allerdings nicht überall.











Auch in den politischen Gremien der Großen Kreisstädten im Kreis Esslingen haben sich infolge der Kommunalwahlen am Sonntag die Stimmverhältnisse ein Stück nach rechts verschoben. Große Umbrüche sind laut vorläufigen Ergebnissen aber weitgehend ausgeblieben. In den meisten Gemeinderäten sind die Freien Wähler stärkste Kraft. Die AfD ist in Kirchheim künftig bei den Sitzungen im Rathaus vertreten.