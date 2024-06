Kommunalwahl 2024: Das Esslinger Wahlstudio macht Sendepause

1 Bei der Esslinger OB-Wahl 2021 wurden die Ergebnisse in großer Runde im Neckar-Forum präsentiert. Foto: Roberto Bulgrin

Die Ergebnisse der Kommunalwahl vom Sonntag werden überall mit Spannung erwartet. Viele Kommunen geben den Kandidatinnen, Kandidaten und der Bürgerschaft Gelegenheit, den Wahlausgang live zu verfolgen. Esslingen setzt allein auf digitale Informationen.











Die Spannung steigt: Nur wenige Tage noch, dann werden die Kandidatinnen und Kandidaten zur Regional-, Kreistags- und Gemeinderatswahl in den Städten und Gemeinden des Landkreises wissen, ob ihr Wahlkampf von Erfolg gekrönt war. Selbst in Kommunen, die digital noch nicht das Maß aller Dinge sind, lassen sich die einlaufenden Wahlergebnisse via Internet verfolgen. Entschieden reizvoller finden es viele jedoch, die Auszählung der Kommunalwahl gemeinsam zu erleben – gerne auch mit Kandidatinnen und Kandidaten anderer Lager. Vor allem größere Kommunen in der Region bieten diesen Service häufig an.