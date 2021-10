1 Leer ist keiner der vier Bürgermeisterstellen in Esslingen. Allerdings wurden zwei der vier Plätze in diesem Jahr neu besetzt, ein weiterer 2020. Es herrscht also zumindest personell gesehen ein frischer Wind in der Rathausspitze. Das Foto zeigt die Ritterstraße. Foto: /Peter Stotz

Große Veränderungen stehen an. Wie bewältigt das eine Stadt mit fast 100 000 Einwohnern? Wie verwaltet sie sich, wer treibt die Projekte voran? Eine Serie in 4 Teilen zeigt, wie Esslingen funktioniert.















Esslingen - In Esslingen stehen große Veränderungen an. Die Strukturveränderungen in der Wirtschaft werden in der von der Automobil- und Zulieferindustrie stark geprägten Stadt ihre Spuren hinterlassen. Möglicherweise bekommt das soziale Gefüge Risse, sollte die Inflation weiter um sich greifen und sich der Wohnungsmarkt nicht entspannen. Und ein großes Fragezeichen steht vor der Mobilität: Esslingen wird wie alle anderen Kommunen auch seinen Anteil beitragen müssen, die international verabredeten Klimaziele zu erreichen. Zudem hinkt die städtische Verwaltung der digitalen Entwicklung hinterher.