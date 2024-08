Kommunales Kino Esslingen: Open-Air-Vergnügen geht eine Nummer kleiner weiter

1 Bis zu 150 Zuschauerinnen und Zuschauer finden Platz beim Kino am Campus. Foto: privat

Nach dem Filmfestival auf der Esslinger Burg präsentiert das Kommunale Kino vom 15. August bis 28. September sein Kino am Campus. Was die Zuschauer erwartet.











Überall in der Region locken dieser Tage Open-Air-Kinos das Publikum an. Eines der schönsten Festivals weit und breit haben dieses Jahr fast 17 000 Besucherinnen und Besucher auf der Esslinger Burg erlebt. Zum 30. Mal hat das Kommunale Kino (Koki) Livemusik und Filme unter freiem Himmel präsentiert. Und als das Kino auf der Burg Anfang August zu Ende ging, haben es viele bedauert, dass das Open-Air-Vergnügen in Esslingen schon wieder vorüber war. Doch nun gibt es noch einen Nachschlag: Vom 15. August bis 28. September lädt das Koki zum Kino am Campus ein. Dort schaut man Filme unter freiem Himmel in kleinerer Runde als auf der Burg. Dafür hat diese Reihe ihren ganz eigenen Charme.