Heftiger Unfall in Esslingen Fahrerin verwechselt Gänge – Mann wird unter Auto in Tiefgarage eingeklemmt

Schwerer Unfall in Esslingen: Eine junge Frau hat am Donnerstagmorgen in einer Tiefgarage in Esslingen beim Ausparken aus einem Duplexstellplatz mit ihrem Wagen einen Mann erfasst. Dessen Bein wurde unter dem Auto eingeklemmt.