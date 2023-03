1 Stefan Hart, Sandy Horatschek, Bärbel Lattuch, Sibylle Tejkl (von links) und ihre Mitstreiter wollen das Kommunale Kino erfolgreich in die Zukunft führen. Foto: Roberto Bulgrin

Corona hat den Filmtheatern zugesetzt – auch dem Kommunalen Kino Esslingen. Mittlerweile hat sich zwar vieles wieder normalisiert. Verändert hat sich aber das Publikumsverhalten. Darauf stellt sich das Koki-Team nun mit neuen Ideen ein.















Mit seinem Konzept, „andere Filme anders zu zeigen“, hat sich das Kommunale Kino einen festen Platz in der Esslinger Kulturlandschaft gesichert. Dafür legen sich viele ins Zeug. Die Coronapandemie hat zuletzt manches erschwert. Mittlerweile hat sich vieles jedoch wieder normalisiert. Doch in einer Branche, in der ein rasanter Wandel Geschäftsprinzip ist, muss auch eine so etablierte Einrichtung viel tun, um stets auf der Höhe der Zeit zu bleiben – und um den Erwartungen des Publikums gerecht zu werden. Neue Formate und Ideen sollen helfen. Die hauseigene Gastronomie, die sich 2024 neu aufstellen soll, spielt dabei eine wichtige Rolle.