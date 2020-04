8 Das Autokino auf dem Parkdeck des Neckarcenters startet seinen Probebetrieb. Foto: Robin Kern

Corona macht der Kultur schwer zu schaffen – überall in Stadt und Kreis Esslingen müssen Veranstaltungen ausfallen. Manche Veranstalter versuchen jedoch, der Krise mit guten Ideen zu begegnen. Esslingens Kommunales Kino hat auf dem obersten Parkdeck des Neckar Centers ein Autokino aufgebaut. Ein Probebetrieb im kleinen Rahmen hat nun begonnen. Sobald die Genehmigung für eine große Lösung vorliegt, könnten dort bis zu 250 Fahrzeuge Platz finden.

Esslingen - Corona hat Esslingens Kommunales Kino mit voller Wucht getroffen: Beinahe über Nacht mussten im kleinen Filmtheater an der Maille die Lichter ausgehen – noch weiß niemand, wann die Kinos im Land wieder starten dürfen. Doch die Koki-Crew macht aus der Not eine Tugend und hat auf dem obersten Parkdeck des Neckar-Center-Parkhauses ein Autokino aufgebaut. So können Kino-Fans geschützt im eigenen Wagen die Filme auf der großen Leinwand verfolgen – den Ton gibt’s via Autoradio. Wenn es nach den Kino-Geschäftsführern Sibylle Tejkl und Stefan Hart und ihrer Autokino-Organisatorin Stephanie Schnäbele geht, soll möglichst rasch ein laufender Betrieb für bis zu 250 Fahrzeuge je Vorstellung starten, um die Corona-Zeit zu überbrücken. Die Nachfrage ist riesengroß, noch lässt die Genehmigung für die große Lösung jedoch auf sich warten. Nun ging das Koki mit einem kleineren Probebetrieb an den Start. Und gleich der erste Abend war ein Riesenerfolg: Die Tickets für 60 Autos mit jeweils maximal zwei Zuschauern waren im Handumdrehen vergriffen, die Komödie „Die Känguru-Chroniken“ hat Lust auf mehr gemacht. Und alle hoffen nun, dass es nach Ende des Probebetriebs am 2. Mai weitergehen kann.