1 Ein erster Test fürs Autokino auf dem obersten Neckar-Center-Parkdeck verlief am Montag vielversprechend. Foto: Roberto Bulgrin

Filmtheater dürfen in Zeiten von Corona nicht öffnen. Esslingens Kommunales Kino hat eine Alternative: Auf einem Parkdeck des Neckar Centers soll es ein Autokino für bis zu 250 Autos geben. Bis die Genehmigung für die große Lösung vorliegt, ist ein befristeter Probebetrieb im kleinen Rahmen geplant, der am Mittwoch startet.

Esslingen - Corona hat Kulturveranstaltungen vorerst den Garaus gemacht – und keiner weiß, wann sich der Vorhang wieder heben darf. Dafür feiert ein bewährter Gedanke fröhliche Urständ’: Das gute, alte Autokino, das seine große Zeit in den 50er- und 60er-Jahren hatte, soll auch in Krisenzeiten Kulturgenuss in größerer Runde ermöglichen. Weil die Zuschauer das Geschehen auf der Leinwand gut geschützt vom eigenen Auto aus verfolgen, sind Ansteckungsrisiken so gut wie ausgeschlossen. Kein Wunder, dass solche Angebote quer durch die Republik bestens ankommen: Auf der Heilbronner Theresienwiese beispielsweise wurden am ersten Wochenende rund 3000 Besucher gezählt. Esslingens Kommunales Kino will ebenfalls an den Start gehen – allerdings eine Nummer kleiner: Auf dem obersten Parkdeck beim Neckar Center soll an diesem Mittwoch ein Probebetrieb in kleinerem Rahmen starten. Sobald das Koki die Genehmigung für einen regulären Betrieb hat, könnten fast 250 Autos mit jeweils maximal zwei Personen Platz finden. Hinter den Kulissen werden derzeit noch die Details dieser späteren großen Lösung mit den Behörden geklärt. Dass etwa die Bundesnetzagentur die Frequenz für die Übertragung des Filmtons in Rekordzeit zugeteilt hat, sehen die Kinomacher als ermutigendes Zeichen dafür, dass die Idee des Autokinos gerade in diesen Zeiten Unterstützung findet.