Kommentar zum TV Nellingen: Der TV Nellingen steht am Scheideweg

1 Der Handball in Nellingen steht vor einer ungewissen Zukunft. Foto: Herbert Rudel

EZ-Sportchef Sigor Paesler kommentiert den Rückzug von Veronika Goldammer beim TV Nellingen. Er findet, dass er die Sorgen um die Zukunft der Handballerinnen im Verein verschärft.











Wird es beim TV Nellingen in Zukunft noch Leistungshandball geben? Um nicht weniger geht es in den kommenden Wochen. Diese Frage muss das einstige Aushängeschild des Frauenhandballs in der Region, das in der Nachwuchsarbeit immer noch vorneweg geht, ohne Veronika Goldammer und damit die Person beantworten, die in den vergangenen Jahren prägend war. Man muss klar festhalten: die Chancen stehen nicht gut.