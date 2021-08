Der Fußball muss weiterhin seinen Beitrag in der Coronakrise leisten.

Esslingen - Die Vorbereitung ist abgeschlossen, die Spielpläne sind erstellt, die Schiedsrichter eingeteilt, die Vorschauen geschrieben. Nach zwei abgebrochenen Spielzeiten kehrt der Amateurfußball mit dem Saisonstart der unteren Klassen am Wochenende ein gutes Stück zur Normalität zurück. Das spiegelt die Entwicklung in der gesamten Gesellschaft wieder und ist gut so – und wurde von den Fußballern ebenso herbeigesehnt wie von den Fans. Die dürfen zumindest in Zahlen auf das Sportgelände, wie sie im Amateurbereich mehr als ausreichen.