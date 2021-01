1 Senioren, die keine Unterstützung bekommen, werden bei der Impfanmeldung benachteiligt, sagt unser Autor. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Die Anmeldepraxis zu den Coronaimpfungen in Baden-Württemberg benachteiligt die vielen älteren Menschen, die von keinem sozialen Umfeld unterstützt werden.

Kreis Esslingen - Schon richtig, Landrat Eininger darf sich und dem Kreis Esslingen mit Stolz auf die Schulter klopfen: Die Einrichtung der beiden Kreisimpfzentren wäre auch dann pünktlich fertig gewesen, wenn der Impfstart tatsächlich am 15. Januar gelungen wäre. Die Verschiebung um eine Woche fällt so wenig in die Verantwortung des Landkreises wie der Mangel an Impfstoff. Es wäre ohnehin schäbig, in dieser Sache mit dem Finger auf vermeintlich Schuldige zu zeigen. Das hieße, nationalen Egoismus der wohlhabenden Bundesrepublik einzufordern, um sich die knappen Impfstoff-Ressourcen unter den Nagel zu reißen – auch auf Kosten ärmerer EU-Länder. Ein moralischer und politischer Skandal, denn das Leben eines 90-jährigen Bulgaren ist so viel wert wie das eines 90-jährigen Deutschen.