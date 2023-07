1 Auch 2022 lockte „Flammende Sterne“ zahlreiche Besucher und 30 Feuerwerksfirmen an. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Die „Flammenden Sterne“ sind Teil des kulturellen Lebens in Ostfildern, findet unsere Autorin Elisabeth Maier.















Die Ankündigung von Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay, den Vertrag mit den Veranstaltern des Feuerwerksfestivals „Flammende Sterne“ nicht mehr zu verlängern, hatte Widerstand hervorgerufen. Er wolle rechtlich prüfen lassen, ob der Gemeinderat eingebunden werden muss, hatte der Rathauschef im März auf einen Antrag der Freien Wähler entgegnet. Dass das Thema nun mit ausführlicher Vorlage auf der Tagesordnung des Gemeinderats steht, zeugt nicht nur von Bolays Gespür für die Menschen. Das passt zum respektvollen Umgang und dem guten Miteinander von Verwaltung und Gemeinderat in Ostfildern.

Ausführlich hat die Stadtverwaltung die Argumente geprüft. Die Botschaft ist klar. Wenn es nach dem Willen der Verwaltung geht, wird es nur noch eine weitere Auflage der „Flammenden Sterne“ 2024 geben – und das auch nur, wenn sich die Veranstalter stärker an den Kosten beteiligen. Bolays Argumente sind nachvollziehbar. In Zeiten des Klimawandels ist auch die Feinstaubbelastung nicht wegzudiskutieren. Dennoch: Die Menge an Feinstaub und Kohlendioxid, die an den drei Tagen durch die inszenierten Feuerwerke entstehe, sei „verschwindend gering“, sagt der Veranstalter Jürgen Wünsche. Das bestätigten ihm Zahlen des Umweltbundesamts. Auch beim Stuttgarter Lichterfest gebe es wieder ein Feuerwerk. Was bleibt, ist die Belastung für Tiere.

Hat ein Feuerwerksfest eine Zukunft?

Unstrittig ist der Arbeitsaufwand für die Verwaltung. Zudem trägt die Stadt erhebliche Kosten. Doch da ließe sich mit der Suche nach neuen Sponsoren oder durch eine Gewinnbeteiligung, die der Veranstalter Wünsche ins Spiel gebracht hat, manches lösen. Mit dem „Gartentraum“ und dem Drachenfest hat die Stadt Ostfildern zwei wunderbare Formate geschaffen, die auf die Stadt mit 40 000 Einwohnern zugeschnitten sind. Das vom Kulturbüro organisierte Stadtteiljubiläum in Ruit hat gezeigt, dass ein gelungenes Fest die Menschen im Ort in Szene setzen muss. Doch das rege Interesse an den „Flammenden Sternen“ macht ebenso deutlich, wie beliebt das Format ist. Das Festival gehört zum kulturellen Leben der Stadt. Es wird von Vereinen mit getragen. So ist zu hoffen, dass sich Stadt und Veranstalter zusammensetzen, um die Großveranstaltung zukunftsfähig zu machen. Das Erfolgsmodell darf nicht aufgegeben werden.