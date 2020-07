1 Der Lärm, den Motorräder verursachen, steht zur Diskussion Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Chefredakteur Gerd Schneider über Fahrverbote für lärmende Motorräder.

Esslingen - Es hat lange gebraucht, bis die Motorradfahrer auf das, was sich da zusammenbraut, reagiert haben. Jetzt fangen sie endlich an, sich zu wehren. Das Thema Lärm ist ja nicht neu, im Gegenteil: Alle Jahre wieder wurde es pünktlich zum Saisonbeginn öffentlich diskutiert, und genauso regelmäßig verschwand es nach ein paar Wochen wieder. Dieses Mal ist es anders. Ausgehend von Gemeinden, die an beliebten Motorrad-Routen liegen, wuchs die Anti-Motorrad-Lobby zu einer Bewegung, die in Teilen der Bevölkerung auf Zustimmung stößt. Die Vehemenz, mit der Stimmung gegen den vermeintlichen Lärmterror gemacht wird, nimmt inzwischen solche Ausmaße an, dass immer deutlicher wird: Es geht nicht nur um Lärm, sondern um das Motorradfahren an sich.