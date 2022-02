1 Von Sigor Paesler Foto:

Die Pandemie lehrt einen etwas entspannteren Umgang mit dem Hobby Sport.















Link kopiert

Esslingen - Keine Frage: Für die Handballer des TV Plochingen ist es eine unangenehme Situation, dass sie aufgrund einer Feinheit in den Regelungen an diesem Samstagabend personell stark dezimiert zum wichtigen Drittliga-Spiel gegen die TSG Söflingen antreten müssen und die Gäste die Gunst der Stunde wittern, möglicherweise eine größere Siegchance zu haben. Klar ist auch, dass die ständige Ungewissheit, ob das anstehende Spiel nun wirklich angepfiffen wird, die Arbeit der Trainer nicht gerade erleichtert. Aber das Coronavirus ist nun mal in der Welt und beeinflusst, neben vielen anderen Lebensbereichen, auch den Sport.