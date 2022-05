1 Die Behörden ihres Landes haben der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv offenbar untersagt, in Ludwigsburg die sechste Sinfonie von Tschaikowski aufzuführen. Foto: Oleh Pavliuchen/ov

Die Ludwigsburger Schlossfestspiele lassen sich von der ukrainischen Regierung eine Programmänderung diktieren, weil sie ein Eröffnungskonzert mit Musik von Tschaikowski geplant hatten und der Russe war.















Der Vorgang ist empörend, der große Aufschrei blieb, von Einzelstimmen abgesehen, bislang aus. Das eine so erschreckend wie das andere. Der Vorgang: Die ukrainische Regierung übt unmittelbare Zensur in Deutschland aus. Beim Eröffnungskonzert der Ludwigsburger Schlossfestspiele am vergangenen Donnerstag wurde der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv vom ukrainischen Kulturministerium verboten, Tschaikowskis sechste Sinfonie aufzuführen. Einziger Grund: Tschaikowsky war Russe. Die Festspielleitung hat sich den skandalösen Eingriff bieten lassen. Die Rede ist von politischem Druck und von anonymen Drohungen gegen die Dirigentin, die man habe schützen wollen. Was als faule Ausrede gelten muss. Drohungen, die von dem „Ich-kenne-den-Schulweg-deiner-Kinder“-Gesindel in den asozialen Medien ausgehen, sind ein Fall für die Polizei,aber niemals eine Instanz, die über kulturelle Inhalte entscheiden darf.