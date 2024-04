Kommentar: Arg gebeutelte Hundebesitzer

1 Die Hinterlassenschaften von Hunden sollten entsorgt werden. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Tierfreundinnen beklagten, dass es in Esslingen an Spendern für Kotbeutel und Freilaufflächen für ihre Lieblinge mangelt. Sie rufen daher zur Demo auf. Teilweise zu Recht, findet unsere Autorin Simone Weiß.











Hundehäufchen am Wegesrand, in öffentlichen Parkanlagen oder an Spielplätzen sind ein Ärgernis für viele Passanten. Verständlicherweise. Denn gerade in der Nähe von spielenden Kindern sind diese Hinterlassenschaften unhygienisch und gesundheitsgefährdend – und sie beeinträchtigen das optische Erscheinungsbild einer auch vom Tourismus lebenden Stadt. Es ist somit zu begrüßen, wenn Hundebesitzer Verantwortung und Rücksichtnahme beweisen und bereit sind, den Kot ihrer Vierbeiner zu entsorgen. Daher ist es schade, dass die Stadt Esslingen diese Bemühungen nicht unterstützt und keine Spender für Hundekotbeutel aufstellt.