Komet Tsuchinshan-Atlas: Hobby-Astronomen fotografieren Komet im Kreis Ludwigsburg

1 Der Komet wurde in Murr mit Blick auf Pleidelsheim und das Windrad in Ingersheim (rechts) fotografiert. Foto: Dirk und Moritz Chalupny

Seit einiger Zeit bewegt sich der Komet Tsuchinshan-Atlas auf die Sonne zu. Besonders gut war er am Sonntagabend über dem Kreis Ludwigsburg zu sehen. Auch mit bloßem Auge.











Wer am vergangenen Sonntag, kurz nach Sonnenuntergang gen Westen in den Nachthimmel blickte, konnte mit etwas Glück den Kometen Tsuchinshan-Atlas entdecken. „Wir haben den Kometen am Sonntagabend tief im Westen gesucht und mit bloßem Auge gefunden“, berichtet Dirk Chalupny.

Gemeinsam mit seinem Sohn Moritz fotografierte er den vorbeiziehenden Kometen mit seiner Spiegelreflexkamera. „Mit einer langen Belichtungszeit von acht Sekunden hat das gut funktioniert.“ Auch die Polarlichter im Mai hielten die Hobby-Astronomen fotografisch fest.

Noch bis Ende Oktober sichtbar

Wer selbst einen Blick auf Tsuchinshan-Atlas werfen möchte, sollte sich direkt nach dem Sonnenuntergang einen Platz mit freier Sicht Richtung Westen suchen. Rechts vom hell leuchtenden Abendstern taucht der Komet auf. Besonders gut sieht man ihn, wenn die Dämmerung in die Nacht übergeht. „Er wird jetzt täglich weniger hell, weil er sich von der Sonne entfernt. Gleichzeitig wandert er aber auch vom Horizont wegwärts.“ Experten schätzen, dass der Komet noch bis zum 25. Oktober mit bloßem Auge erkennbar bleibt.