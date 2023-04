1 Mit Falco war die Welt noch eine bessere Foto: Axl /Jansen

Die sehenswerte Ausstellung „Dong – Mode, Musik, Yak“ von Axl Jansen erzählt in der Villa Merkel in Esslingen noch bis Sonntag von einer längst vergangenen Zeit.















Erschreckende Erkenntnis im Alter: Die eigene Welt wird kleiner. Städtetrip, Rucksackurlaub, womöglich irgendwo hinfliegen müssen? Klingt alles verdächtigt nach Anstrengung. Wo bitte geht’s stattdessen zum nächsten Thermalbad? Kleinstadt passt viel besser zur persönlichen Frühvergreisung als Großstadt, gemäß der alten Weisheit aus der Welt des Hip-Hops: „You can take the man out of Pforzheim, but not Pforzheim out of the man.“