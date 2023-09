1 Tiny House bei Ebay: Die Fensterläden sind dem Frühjahrsputz zum Opfer gefallen. Foto: StZ/Volkmann

Das ehemalige Ebay-Universum ist ein sagenhafter Umschlagplatz, findet unser Kolumnist. Nicht nur für Waren, sondern auch für menschliche Umgangsformen.











Das Gartenhäuschen der Tochter ist zu klein geworden. Die Plastikhütte mit Fensterläden und Blumenkästen steht seit einiger Zeit unbewohnt im Weg. Man will das Zuhause sommerlicher Spielenachmittage nicht wegschmeißen. Als Erinnerungsaufbewahrungsbox für selbst gemalte Bilder, das erste VfB-Trikot oder den ersten Brief an den französischen Brieffreund ist das Tiny House aber etwas zu groß.