Kollisionen in Plochingen: Eine Leichtverletzte und rund 34 000 Euro Schaden nach Unfällen

1 Die Polizei schätzt den Schaden, der durch die beiden Unfälle entstanden ist, auf mehr als 30 000 Euro. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Nach zwei Unfällen in der Plochinger Filsallee (Kreis Esslingen) mussten am Montag drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Eine Frau verletzte sich leicht.











In der Filsallee in Plochingen (Kreis Esslingen) haben sich am Montag zwei Verkehrsunfälle ereignet. Wie die Polizei mittelt, verletzte sich eine Person leicht. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von rund 34 000 Euro entstanden.

Die erste Kollision ereignete sich um kurz nach 13.30 Uhr. Ein 43-jähriger Ford-Fahrer war von der B 10 in Richtung eines Sportgeschäfts unterwegs. Dabei stieß er mit dem Mercedes eines 76-Jährigen zusammen, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung des Parkplatzes eines Garten-Centers fuhr. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 18 000 Euro, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Um kurz vor 17 Uhr kam es zum zweiten Unfall in der Filsallee. Eine 95-Jährige wollte mit ihrem Wagen nach links auf die Ulmer Straße abbiegen. Hierbei stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten VW-Transporter eines 55-Jährigen zusammen, der von Plochingen in Richtung Reichenbach unterwegs war.

Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt circa 16 000 Euro.