Kollision mit Tieflader in Esslingen: Vier Verletzte nach Unfall unter Adenauerbrücke

1 Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Feuerwehr und eine Spezialfirma zur Versorgung der Verletzten und Räumung der Unfallstelle in Oberesslingen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Mehrere Stunden war die Eberspächerstraße in Oberesslingen am Montagnachmittag und -abend gesperrt, nachdem dort ein Kleintransporter mit einem Tieflader kollidiert war. Laut Polizei wurden mehrere Personen verletzt.











Mehrere Personen sind infolge einer Kollision am Rande des Esslinger Gewerbegebiets Neue Neckarwiesen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, ereignete sich der Vorfall bereits am Montag unter der Adenauerbrücke in Oberesslingen. Ein Kleintransporter mit fünf Fahrzeuginsassen war gegen einen Tieflader gestoßen. Der 72 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters, der gegen 16 Uhr auf der Eberspächerstraße aus Richtung Zell gefahren war, sei kurz abgelenkt gewesen und durch die tief stehende Sonne geblendet worden, sodass er den am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger eines Lastwagens übersehen habe. Infolge des Zusammenstoßes verletzten sich vier Frauen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren in dem Transporter – nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei leicht. Sie seien vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt und anschließend in umliegende Kliniken gebracht worden.

Eberspächerstraße mehrere Stunden gesperrt

Der Transporter sei nicht mehr fahrbereit gewesen. Durch umherfliegende Teile sei zudem noch das Auto eines vorbeifahrenden 34-Jährigen beschädigt worden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 22 000 Euro. Die Feuerwehr sowie die spezielle Kehrmaschine eines Abschleppunternehmens seien zur Fahrbahnreinigung vor Ort gewesen. Die Eberspächerstraße sei zwischen der Rennstraße und der Kurt-Schumacher-Straße bis 19 Uhr voll gesperrt gewesen, teilt die Polizei mit.