Kollision in Nürtingen: Zwei Verletzte bei Unfall – Offenbar unter Alkoholeinfluss

1 Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Wegen missachteter Vorfahrt sind am Montag in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Transporter und ein Pkw kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt, der Verursacher war wohl alkoholisiert.











﻿ Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) sind am Montag zwei Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei entstand zudem Schaden von etwa 20.000 Euro.

Den Aagaben zufolge fuhr ein 68-Jähriger gegen 15.45 Uhr mit seinem Mercedes Vito von der Neuffener Straße über die Kreuzung an der Sudetenstraße und nahm dabei einem 32-Jährigen die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und beide Männer wurden verletzt, ersten Erkenntnissen zufolge leicht.

Sie wurden jeweils zur Behandlung in Kliniken gebracht. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim 68-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch, weshalb sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.