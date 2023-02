Kollision in Nürtingen

1 Die gestürzte Pedelec-Fahrerin wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Am Mittwoch wurde eine 43-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in einem Kreisverkehr in Nürtingen (Kreis Esslingen) leicht verletzt.















In einem Kreisverkehr kam es in Nürtingen (Kreis Esslingen) am Mittwochmorgen zu einem Zusammenstoß mit einem Auto und einem E-Bike.

Laut Polizeiangaben fuhr die 43-Jährige Pedelec-Fahrerin gegen 7.40 Uhr durch den Kreisverkehr in der Carl-Benz-Straße, als eine ebenfalls 43 Jahre alte Autofahrerin aus der Humpfentalstraße in den Kreisverkehr einfuhr. Weil die Autofahrerin die Frau auf dem Rad offenbar übersehen hatte, kam es zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste sie zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 2 000 Euro.