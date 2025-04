Kollision in Neckartenzlingen: Motorradfahrer übersieht abbiegendes Auto – 19-Jähriger schwer verletzt

1 In Neckartenzlingen wurde ein Biker schwer verletzt. Foto: dpa

Ein Motorradfahrer wird in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) nach einer Kollision mit einem Mercedes am Samstag schwer verletzt. Laut Polizei ist der 19-Jährige auf das abbiegende Auto aufgefahren. Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem Unfall.











In Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) wurde am Samstagmittag ein junger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Metzinger Straße in Richtung Ortsausgang. An der Einmündung in die Ramshalde bog er laut Mitteilung der Polizei nach links ab. Das bemerkte ein 19 Jahre alter Fahrer eines KTM-Kraftrades offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Motorradfahrer bleibt schwer verletzt liegen

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde von Ersthelfern auf der Fahrbahn liegend gefunden, so die Polizei. Vor Ort wurde er durch die Besatzung des alarmierten Rettungswagens erstversorgt und dann zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes wurde laut Polizei am Heck beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 3500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, an ihm entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu beseitigen, war auch die Feuerwehr bei dem Unfall im Einsatz. Das Polizeirevier Nürtingen möchte den Ablauf genauer rekonstruieren und bittet deshalb weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.